Представляем проект «Крафт Толстой» — коллекцию из четырех сортов пива, сваренного в экспериментальной крафтовой пивоварне в стенах Лысковского пивоваренного завода. «Крафт Толстой» — редкий случай, когда ценностный бэграунд марки не пришлось создавать искусственно. Лысковский завод — преемник легендарного завода купца А. Ф. Ермолаева, построенного во второй половине XIX века и обновленного в начале XX наследниками. Красный модерновый фасад, когда-то задавший облик всему городу Лысково, до сих пор — одна из визитных карточек нижегородской области. Четырехэтажную солодовню из заводского ансамбля мы вывели на этикетку — ее силуэт виден над акцизной маркой. Это здание, кстати, появилось благодаря премии Гран-при, которую лысковское пиво получило на выставке в Лондоне в 1903 году.



С именем Ермолаева обычно и связывают историю пивоварни. Однако купец приобрел завод у графини Анны Георгиевны Толстой, в девичестве Грузинской, — супруги графа А. П. Толстого, приятельницы Гоголя и известной филантропки. По легенде, именно она объединила местные кустарные (читай, крафтовые) пивоварни в одно предприятие. Ее знаменитая фамилия, почти культурный мем, и вдохновила брендинг.

