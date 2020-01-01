 
Craft beer / брендинг
Крафт Толстой
Разработка торговой марки крафтового пива.
Представляем проект «Крафт Толстой» — коллекцию из четырех сортов пива, сваренного в экспериментальной крафтовой пивоварне в стенах Лысковского пивоваренного завода. «Крафт Толстой» — редкий случай, когда ценностный бэграунд марки не пришлось создавать искусственно. Лысковский завод — преемник легендарного завода купца А. Ф. Ермолаева, построенного во второй половине XIX века и обновленного в начале XX наследниками. Красный модерновый фасад, когда-то задавший облик всему городу Лысково, до сих пор — одна из визитных карточек нижегородской области. Четырехэтажную солодовню из заводского ансамбля мы вывели на этикетку — ее силуэт виден над акцизной маркой. Это здание, кстати, появилось благодаря премии Гран-при, которую лысковское пиво получило на выставке в Лондоне в 1903 году.

С именем Ермолаева обычно и связывают историю пивоварни. Однако купец приобрел завод у графини Анны Георгиевны Толстой, в девичестве Грузинской, — супруги графа А. П. Толстого, приятельницы Гоголя и известной филантропки. По легенде, именно она объединила местные кустарные (читай, крафтовые) пивоварни в одно предприятие. Ее знаменитая фамилия, почти культурный мем, и вдохновила брендинг.
В нашем дизайне мы свели классику и современность, культурные традиции и тренд. С одной стороны — викторианская типографика в духе первых заводских этикеток, орнаменты, гравюра. С другой — геометричная плашка в один цвет и гротеск. В логотипе марки мы совместили колоритный лого завода с гербом династии Толстых, заменив пивные кружки в клешнях фирменного рака на стрелу и ключ.
Cлоган марки — «Вода, солод, хмель, холод» — родился буквально в подвалах завода.
Для Лысковского завода эта линейка особенная — это не поточное пиво, пусть и очень хорошее, а штучный продукт. Об этом говорит плашка-акциза — понятный символ ручного подхода, авторской рецептуры, заимствованный из дизайна крепкого алкоголя.

Геральдический слоган марки — «Вода, солод, хмель, холод» — родился буквально в подвалах завода. На экскурсии по старинным корпусам нам рассказали, что для охлаждения больших объемов пива в старину использовали огромные подвалы глубиной до 11 метров. «Вода, солод, хмель и холод — что еще нужно для пива», — заключил гид. Тогда мы зацепились за эту фразу и не смогли отпустить.